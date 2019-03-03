2019-03-03T14:55:16+03:00
Наука

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКС

Это первый испытательный полет нового космического судна, впоследствии на нем планируется отправлять людей в космос
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКСАмериканский корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКСФото: кадр с видео
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Новый американский космический корабль Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к российской Международной космической станции.

Судно осуществило удачную стыковку самостоятельно в автономном режиме в 14:00 по Москве.

На время операции были закрыты четыре люка в американском сегменте, куда и пристыковывался Crew Dragon. Ранее в "Роскосмосе" отметили, что в случае возникновения нештатной ситуации экипаж мог перейти сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11".

К слову, это первый испытательный полет новейшего американского корабля Crew Dragon. Впоследствии на нем планируется безопасно отправлять людей в космос и возвращать обратно на Землю.

В 16:30 по МСК на станции планируют открыть люк корабля, сообщает NASA.

Спустя некоторое время после удачной состыковки "Роскосмос" в своем Twitter поздравил NASA.

- Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться, - подчеркнули в "Роскосмосе".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2. На них можно увидеть, как в кресле для экипажа сидит манекен Рипли, названный так в честь героини фильма «Чужие». Также на видео запечатлено, как в кабине парит шарик-Земля, служащий индикатором невесомости. «Земля плавно плавает в невесомости», - говорится в подписи к видео.

Илон Маск опубликовал кадры из кабины космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon).

ИСТОЧНИК KP.RU

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