Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура

СЕГОДНЯ 21:59 2019-03-03T21:59:55+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Международный женский день Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Также в Росгидромете пообещали, что в этом году март в столице будет теплее, чем в прошлом

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 3 марта, синоптики рассказали, какой будет погода в Международный женский день. Как заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, 8 марта, а также и 9 марта, жителей столицы ждет плюсовая температура.

«Днем 8-9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью - от -2 до -5, днем - положительная», - сказал Варакин ТАСС.

При этом метеоролог заметил, что март для Москвы - это все еще зимний месяц, однако, по словам специалиста Росгидромета, в этом году март будет теплее, чем в прошлом.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце февраля синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна. Как тогда подчеркнули в Гидрометцентре России, среднесуточная температура воздуха в мегаполисе превысит нулевую отметку не раньше 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU