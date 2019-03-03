Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
В воскресенье, 3 марта, синоптики рассказали, какой будет погода в Международный женский день. Как заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, 8 марта, а также и 9 марта, жителей столицы ждет плюсовая температура.
«Днем 8-9 марта температура будет выше нормы. Слабоотрицательная ночью - от -2 до -5, днем - положительная», - сказал Варакин ТАСС.
При этом метеоролог заметил, что март для Москвы - это все еще зимний месяц, однако, по словам специалиста Росгидромета, в этом году март будет теплее, чем в прошлом.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце февраля синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна. Как тогда подчеркнули в Гидрометцентре России, среднесуточная температура воздуха в мегаполисе превысит нулевую отметку не раньше 27 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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