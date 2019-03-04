Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-04T13:40:14+03:00

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Епископ Русской православной церкви, патриарх Кирилл может уже в самое ближайшее время посетить КНДР по приглашению лидера республики Ким Чен Ына. Об этом рассказал экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

"Мы думаем, что в ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Они с удовольствием принимают нас в гости, мы там служим, меня признают как правящего епископа", - сообщил священнослужитель.

При этом он напомнил, что в Пхеньяне на протяжении уже многих лет функционирует Свято-Троицкий собор, построенный по указу бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира в знак дружбы между нашими странами. Примечательно, что, когда в августе 2006 года строительство этой церкви было закончено, ее торжественным освящением занимался именно патриарх Кирилл, который на тот момент был митрополитом Смоленским и Калининградским.

По словам Сергия, в Пхеньяне до сих пор благосклонно относятся к Русской православной церкви, а наш храм посещают не только российские дипломаты, но и сотрудники болгарского и румынского посольств.

"У нас [нет] никаких сложностей с Северной Кореей в плане осуществления нашей деятельности", - цитирует ТАСС экзарха.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас на территории КНДР существует свой православный комитет, члены которого посетили Россию накануне Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU