2019-03-04T13:40:14+03:00
Политика

Патриарх Кирилл может посетить КНДР в ближайшее время

Ранее сам северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил российского епископа "в гости"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Патриарх Кирилл. Фото: Кирилл Кухмарь ТАССПатриарх Кирилл. Фото: Кирилл Кухмарь ТАСС
Изменить размер текста:

Епископ Русской православной церкви, патриарх Кирилл может уже в самое ближайшее время посетить КНДР по приглашению лидера республики Ким Чен Ына. Об этом рассказал экзарх Юго-Восточной Азии Сергий.

"Мы думаем, что в ближайшее время возможен визит патриарха Кирилла в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Они с удовольствием принимают нас в гости, мы там служим, меня признают как правящего епископа", - сообщил священнослужитель.

При этом он напомнил, что в Пхеньяне на протяжении уже многих лет функционирует Свято-Троицкий собор, построенный по указу бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира в знак дружбы между нашими странами. Примечательно, что, когда в августе 2006 года строительство этой церкви было закончено, ее торжественным освящением занимался именно патриарх Кирилл, который на тот момент был митрополитом Смоленским и Калининградским.

По словам Сергия, в Пхеньяне до сих пор благосклонно относятся к Русской православной церкви, а наш храм посещают не только российские дипломаты, но и сотрудники болгарского и румынского посольств.

"У нас [нет] никаких сложностей с Северной Кореей в плане осуществления нашей деятельности", - цитирует ТАСС экзарха.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас на территории КНДР существует свой православный комитет, члены которого посетили Россию накануне Нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великобритании из-за толстых моряков переделают подложки
Причина смерти Кита Флинта: солист The Prodigy умер естественным образом
Песков: Набиуллина расскажет Путину о состоянии банковского сектора
Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле
Платежная система "Мир" запустила сервис бесконтактной оплаты со смартфонов
Умер Кит Флинт - солист британской группы The Prodigy
Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»
До ста человек могут находиться под завалами в шахте в Индонезии
Песков: МИД занимается судьбой задержанного в Греции Александра Винника
Кремль: правительство должно выполнять поручения Путина в сжатые сроки
Песков: до конца дня должно быть предоставлено решение проблемы «китовой тюрьмы»
Путин намерен посетить Катар
В Катаре не приняли окончательного решения по закупке российских С-400
Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо
Сотрудников ГИБДД вновь привлекут к техосмотру автобусов
Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Пакистан продлил запрет на полеты над территорией страны до 5 марта