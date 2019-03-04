2019-03-04T14:46:50+03:00
Спорт

Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле

Нападающий «Марселя» удивил фанатов необычным празднованием, он записал видеоселфи с партнерами прямо во время матча
Дарья КРЫЛОВА
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В карьере Балотелли это только шестой матч за «Марсель»В карьере Балотелли это только шестой матч за «Марсель»Фото: REUTERS
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В матче 27-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Сент-Этьен». Встреча закончилась победой хозяев — 2:0.

Счет на 12-й минуте открыл Марио Балотелли, итальянский форвард, купленный «провансальцами» из «Ниццы».

Марио Балотелли отпраздновал гол, записав видео в инстаграм прямо на поле.Фрагмент матча Марсель - Сент-Этьен

В карьере Балотелли это только шестой матч за «Марсель», поскольку он совсем недавно присоединился к команде, перешел в зимнее трансферное окно.

Красивый гол «боковыми ножницами» итальянский форвард вколотил в ворота «Сент-Этьена» после розыгрыша углового, записав на свой счет четвёртый гол за «провансальцев».

Марио отпраздновал свой гол очень необычным образом: выхватил у фотографа за воротами смартфон и сделал видеоселфи с партнерами и с забитым мячом в руках.

Марио Балотелли записал сториз прямо на поле.Футболист отпраздновал свой гол очень необычным образом

ИСТОЧНИК KP.RU

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