2019-03-04T15:04:27+03:00
В мире

В Великобритании из-за толстых моряков переделают подложки

В морских судах увеличат люки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Великобритании из-за полных военных решили переделать подлодки и кресла для пилотовВ Великобритании из-за полных военных решили переделать подлодки и кресла для пилотовФото: Анастасия ОСИПОВА
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Эпидемия ожирения в Великобритании докатилась и до вооруженных сил. На эту проблему обратили внимание в Палате лордов. В связи с этим чиновники выдвинули несколько предложений, чтобы оставить за полными военнослужащими их места.

Так, От лорда Макколла поступило предложение увеличить кресла для пилотов, страдающих избыточным весом, и сохранить тем самым возможность служить в армии. А его коллега по партии Тори не только одобрил предложение, но и добавил, что также можно увеличить диаметр люков субмарин, чтобы военнослужащие с лишним весом, смогли в них пролезть, пишет сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что к лету 2018 года на службе в Великобритании служило 8662 человека, страдающих ожирением. При этом показатели полных военнослужащих в Королевском флоте и Королевских военно-воздушных силах в минувшем году оказались рекордно высокими за всю историю, передает сайт argumenti.ru.

Ранее министр здравоохранения страны Баронесса Блэквуд отметила, что Британию накрыла волна ожирения, и медики пока не смогли подобрать метод урегулирования этой проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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