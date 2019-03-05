Посол Китая признался в любви к Льву Толстому

СЕГОДНЯ 01:10 2019-03-05T01:03:12+03:00

Дипломат из Поднебесной Ли Хуэй рассказал «КП» о своих пристрастиях в русской литературе

Изменить размер текста: A A

Как сообщил в беседе с «Комсомолкой» посол КНР в России Ли Хуэй, наша классическая литература вдохновляет читателей и писателей в Китае и во всем мире:

— Русская литература и ее гуманистический подход известны во всем мире… Меня же больше всего восхищает глубокий опыт реализма в русской литературе. Меня очень впечатлил роман Льва Толстого «Война и мир». Патриотизм и героизм, который русский народ демонстрировал на Отечественной войне, поражают.

Также собеседник «КП» отметил, что вслед за углублением гуманитарных между нашими странами «все больше читателей в Китае будут входить в этот чарующий дворец русской литературы, постигая ее красоту».

Полную версию интервью с Ли Хуэем, взятого в год 70-летия установления дипотношений между КНР и СССР, читайте на сайте kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол Китая в РФ Ли Хуэй: Теперь мы с Россией стоим друг к другу «спина к спине»

Запад уже пять лет усиливает антироссийские санкции — и Москва в ответ всё заметнее разворачивается на восток. Правда, со стороны некоторых экспертов звучат обвинения: якобы дружба РФ и КНР какая-то односторонняя… А что на самом деле? И какова позиция Пекина по международным болевым точкам, где у нас есть свои интересы: Венесуэле и Сирии? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал Посол КНР в России Ли Хуэй (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU