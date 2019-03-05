Посол Китая в РФ Ли Хуэй: Теперь мы с Россией стоим друг к другу «спина к спине»

Запад уже пять лет усиливает антироссийские санкции — и Москва в ответ всё заметнее разворачивается на восток. Правда, со стороны некоторых экспертов звучат обвинения: якобы дружба РФ и КНР какая-то односторонняя… А что на самом деле? И какова позиция Пекина по международным болевым точкам, где у нас есть свои интересы: Венесуэле и Сирии? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал Посол КНР в России Ли Хуэй.

«ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ» НИКОМУ НЕ НУЖНА

— События в Венесуэле - назревающая очередная "цветная революция" - это одна из главных мировых проблем. Каракас - союзник и России и Китая. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию?

— Китай пристально следит за текущей ситуацией в Венесуэле. Этот вопрос является внутренним делом Венесуэлы, и способ его рационального и законного урегулирования должен искать народ Боливарианской Республики в установленных конституцией этой страны рамках, путем политического диалога. В контексте этой проблемы все страны должны строго соблюдать Устав ООН, твердо придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику, выступать против применения силы или угрозы силой.

— При этом США пытаются осуществить «мягкую интервенцию» под видом гуманитарного конвоя.

— Использовать вопрос с так называемой «гуманитарной помощью» для достижения своих политических целей, создавая беспорядок внутри страны и в сопредельных районах, - это совсем не отвечает коренным интересам соответствующих сторон. Китай выступает за поддержку усилий правительства Венесуэлы для защиты суверенитета, независимости и стабильности своего государства.

— У Москвы и Пекина есть ещё одна точка соприкосновения — ближневосточное урегулирование. Правда ли, что КНР готова вложить средства в восстановление Сирии, серьёзно пострадавшей из-за многолетней гражданской войны?

— Китай уделяет повышенное внимание китайско-сирийским отношениям и готов играть позитивную роль в социально-экономическом развитии Сирии, стимулировать китайские предприятия к участию в работе по восстановлению Сирии — при условии гарантии их безопасности. Вместе с тем, Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, за годы гражданской войны уже предоставил Сирии большой объем гуманитарной помощи. По различным каналам Китай неоднократно передавал сирийскому народу (в том числе находящимся за границей беженцам) срочные гуманитарные грузы и денежную помощь на общую сумму более 740 млн юаней (примерно 7,4 млрд рублей — прим. «КП»). Это также в полной мере демонстрирует, что Китай — ответственная держава.

Вместе с тем восстановление Сирии — очень долгий процесс, требующий огромных средств, и здесь необходимы совместные усилия международного сообщества на основе уважения и защиты её независимости и территориальной целостности.

Посол КНР в РФ Ли Хуэй Ли Хуэй в Казани на открытии Генконсульства Китая, август 2018 года. Фото Егор Алеев/ТАСС

КОШМАР В КАШМИРЕ ДОЛЖЕН ЗАКОНЧИТЬСЯ

— В конце февраля ещё одной горячей точкой Евразии стал стык границ между КНР, Индией и Пакистаном в Кашмире.

— Китай заинтересован в том, чтобы Индия и Пакистан, эти важные страны Южной Азии, смогли поддерживать дружественные и добрососедские отношения, чтобы в регионе был мир и стабильность и чтобы обе стороны сделали больше шагов к диалогу.

— И ваша страна таким шагам способствует?

— В последнее время Китай действительно поддерживает тесные контакты с Пакистаном и Индией, убеждая стороны в необходимости примирения и стимулируя их к переговорам. Мы также обратили внимание, что Индия и Пакистан заявили, что не хотят ухудшения сложившейся ситуации или дальнейшей ее эскалации. Надеемся, они смогут пойти навстречу и как можно скорее решить проблему путем переговоров. Китай продолжит играть в этом необходимую роль.

— Я это к тому, что некоторые политологи утверждают: якобы «Восточный сосед» заинтересован в том, чтобы ослабить Нью-Дели, например, руками Исламабада…

— В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди успешно провели неформальную встречу в Ухане, направив китайско-индийские отношения к вступлению в новую фазу более зрелого и устойчивого развития. Сейчас успешно продвигается сотрудничество двух стран во всех сферах, различные общественные круги и мировое сообщество имеют еще более позитивные ожидания по поводу развития китайско-индийских отношений.

И Россия, и Индия являются соседями Китая, важными партнерами по сотрудничеству, три страны играют позитивную роль в стимулировании роста мировой экономики, поддержании мира и стабильности в регионе и мире. В этом году мы также отмечаем 70-летие установления не только китайско-российских, но и китайско-индийских дипломатических отношений. Надеюсь, три страны смогут использовать это в качестве поворотного пункта, чтобы полностью раскрыть БРИКС, ШОС, РИК и другие механизмы сотрудничества.

ПРО ЛЬВА ТОЛСТОГО И ПАТРИОТИЗМ

— Председатель Си как-то сказал, что к числу его любимых книг относится роман Чернышевского «Что делать?» и другие произведения русской литературы. А вам какое из них ближе?

— Русская литература и ее гуманистический подход известны во всем мире, они стали источником знания и вдохновения для читателей и писателей в Китае.

Меня же больше всего восхищает глубокий опыт реализма в русской литературе. Меня очень впечатлил роман Льва Толстого «Война и мир». Патриотизм и героизм, который русский народ демонстрировал на Отечественной войне, поражают. Над устланным пороховым дымом полем боя русский народ шел вперед, когда родина нуждалась в нём больше всего… Уверен, вслед за углублением и развитием гуманитарных обменов между нашими странами, все больше читателей в Китае будут входить в этот чарующий дворец русской литературы, постигая ее красоту.

Председатель КНР Си Цзиньпин.Фото: REUTERS

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЦЕЛЬ — $200 МИЛЛИАРДОВ

— Как бы вы сейчас охарактеризовали уровень контактов наших двух государств?

— В этом году Китай и Россия отмечают важную дату — 70-летие установления дипломатических отношений. За эти время мы прошли непростой путь. Благодаря мудрости руководителей нескольких поколений обеих стран, теперь мы стоим друг к другу «спина к спине», сформировав надежные отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства.

За последние шесть лет председатель КНР Си Цзиньпин семь раз посещал Россию и 30 раз встречался с президентом Владимиром Путиным в двусторонних и многосторонних форматах. Лидеров двух стран связывают хорошие рабочие отношения и личная дружба.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

— Если говорить более конкретно — взаимная торговля растёт?

— В 2018 году китайско-российский товарооборот достиг $107,06 млрд, впервые превысив отметку в стомиллиардов и поставив новый исторический рекорд. Прирост — 27,1% по сравнению с предыдущим годом. Россия заняла первое место среди десяти крупнейших торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота.

Кроме этого, обе страны активно работают над поиском новых точек соприкосновения в области цифровой экономики, среднего и малого бизнеса, высоких технологий, развития Дальневосточного региона и Арктики, чтобы выполнить поставленную лидерами государств задачу доведения годового двустороннего товарооборота до $200 млрд.

— Можете привести конкретные примеры таких «точек соприкосновения»?

— Проект добычи природного газа «Ямал СПГ», в котором участвует Китайская национальная нефтегазовая корпорация, — это первый проект с полной производственной цепочкой, реализуемый двумя странами в Арктике. Или, например, Китайская корпорация железнодорожного строительства выиграла тендер на возведение московского метрополитена: трех станций и двух на южном участке Большой кольцевой линии. Здесь Россия впервые привлекла иностранную компанию для строительства метрополитена, а китайское предприятие — впервые выиграло тендер на подобное строительство в Европе.

— Российско-китайский туризм тоже на подъёме?

— Согласно нашей статистике, по итогам 2018 года количество российских туристов, посетивших Китай, выросло на 1,4% — до 1,978 млн человек, а количество китайских туристов, выезжающих за рубеж с первой остановкой в России, выросло на 21,1% — до 1,847 млн человек. Самыми популярными среди китайских туристов городами России стали Москва и Санкт-Петербург. И это не всё: отмечается явный рост количества китайских туристов, которые отправляются в Свердловскую, Челябинскую и другие области России по безвизовому режиму.