2019-03-05T01:07:39+03:00
В мире

Самолет Air Canada вернулся в аэропорт из-за скандалиста, требовавшего подать ему рыбу

Узнав, что в меню нет рыбных блюд, пассажир устроил дебош на борту
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Air CanadaИнцидент произошел на борту самолета авиакомпании Air CanadaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Канаде произошел необычный инцидент на борту самолета: лайнер авиакомпании Air Canada, вылетевший из Ванкувера в Торонто, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пассажира, требовавшего подать ему рыбное блюдо, сообщает The Sun.

Отмечается, что мужчина летел бизнес-классом. Узнав, что в меню нет рыбы, он очень разозлился, устроил скандал. По словам очевидцев, пьяным не выглядел.

«Если я не получу свою рыбу, у вас будут проблемы. Так или иначе, я должен получить свою рыбу. Или вы мне ее подадите, или я сам ее себе принесу», - приводит издание слова дебошира.

В итоге пилот принял решение вернуться в Ванкувер, где скандалиста сняли с рейса и задержали сотрудники полиции. А вылет в Торонто задержался на пять часов, из-за чего у других пассажиров были нарушены планы.

К слову, ранее сайт kp.ru рассказывал, как в США на два часа задержали авиарейс из-за пожилой дамы с белочкой.

В США полицейские выгоняли из самолета пожилую женщину с белкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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