В США на два часа задержали авиарейс из-за пожилой дамы с белочкой
В США пожилую женщину сняли с рейса из-за белки, которую она взяла с собой на борт в качестве моральной поддержки, передает Fox5dc. Дама очень боится летать, и она надеялась, что домашней любимицей на руках ей будет легче перенести перелет из Орландо (штат Флорида) в Кливленд, спокойнее.
Но о спокойствии не могло быть и речи. Дело в том, что по правилам авиакомпании Frontier Airlines, пассажир может взять с собой животное, но женщина не предупредила, что это будет белочка. А перевозка грызунов запрещена.
Бортпроводники попросили её покинуть самолет, но американка с аэрофобией и пушистым «психологом» отказалась выйти добровольно. Экипаж вызвал полицию.
В США полицейские выгоняли из самолета пожилую женщину с белкой.
Дама упорно сидела на своем месте, поэтому полицейские высадили всех пассажиров. В конечном итоге, упрямицу с трудом выпроводили из лайнера, а рейс был задержан на два часа.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал о забавном случае в Германии. Мужчина пожаловался полиции, что его преследует белка – буквально ходит за ним по пятам, немца это очень тревожило. Стражи порядка пришли к нему домой и обнаружили там бельчонка. Малыш, скорее всего, потерял маму и просто пытался найти ей замену. Осиротевшего детёныша передали в центр спасения животных.