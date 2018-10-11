В США на два часа задержали авиарейс из-за пожилой дамы с белочкой

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-11T10:52:34+03:00

Пожилая американка объяснила, что без белки она лететь боится, но стражи порядка были непреклонны Фото: кадр с видео

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В США пожилую женщину сняли с рейса из-за белки, которую она взяла с собой на борт в качестве моральной поддержки, передает Fox5dc. Дама очень боится летать, и она надеялась, что домашней любимицей на руках ей будет легче перенести перелет из Орландо (штат Флорида) в Кливленд, спокойнее.

Но о спокойствии не могло быть и речи. Дело в том, что по правилам авиакомпании Frontier Airlines, пассажир может взять с собой животное, но женщина не предупредила, что это будет белочка. А перевозка грызунов запрещена.

Бортпроводники попросили её покинуть самолет, но американка с аэрофобией и пушистым «психологом» отказалась выйти добровольно. Экипаж вызвал полицию.

В США полицейские выгоняли из самолета пожилую женщину с белкой.

Дама упорно сидела на своем месте, поэтому полицейские высадили всех пассажиров. В конечном итоге, упрямицу с трудом выпроводили из лайнера, а рейс был задержан на два часа.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о забавном случае в Германии. Мужчина пожаловался полиции, что его преследует белка – буквально ходит за ним по пятам, немца это очень тревожило. Стражи порядка пришли к нему домой и обнаружили там бельчонка. Малыш, скорее всего, потерял маму и просто пытался найти ей замену. Осиротевшего детёныша передали в центр спасения животных.