68-летняя пассажирка скончалась во Внуково

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-05T12:02:28+03:00

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В столичном аэропорту Внуково скончалась 68-летняя пассажирка. Женщина потеряла сознание в зале прилета, помочь ей не смогли.

По данным полиции, ЧП произошло утром, 5 марта. Очевидно, женщина плохо себя чувствовала и потеряла создание. Прибывшие на место медики попытались оказать ей первую помощь, но все было безрезультатно.

Медики предполагают, что причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность, пишет ФАН.

Это второй случай на территории воздушной гавани с начала года. 9 январе в туалетной комнате обнаружили мертвого мужчину. Иностранный пассажир по имени Рафис летел из Нового Уренгоя в Уфу. У него была пересадка в Москве. И как раз во время нахождения в московском аэропорте произошло ЧП. Прибывшие на место медики не успели оказать 32-летнему мужчине помощь, он был без признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU