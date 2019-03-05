2019-03-05T12:44:12+03:00
Политика

Россия изготовила последнюю ракету «Союз» с украинской системой управления

Все ракеты будут использованы в 2019 году
Марина ВЕНЦОВА
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Россия "прощается" с украинской системой управленияРоссия "прощается" с украинской системой управленияФото: REUTERS
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Россия изготовила последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ" с системой управления, сделанной на Украине. Об этом сообщили в российской ракетно-космической отрасли.

"После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" будут продолжать пускаться ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства", - цитирует слова представителя космической отрасли РИА Новости.

По данным собеседника агентства, осталось запустить три ракеты «Союз-ФГ» данной модификации. Они будут использоваться для отправки к МКС пилотируемых кораблей "Союз МС-12", "Союз МС-13" и "Союз МС-15". Осуществить это планируется 14 марта, 6 июля и 25 сентября текущего года соответственно.

«Союз» - самая надежная ракета в мире, «Союз ФГ» - ее современная модификация. С 2001 по 2018 год всего было произведено 67 пусков "Союза-ФГ". Один из них был аварийный. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре 2018 года во время старта «Союза МС-10» с космодрома произошла авария - отключились двигатели второй ступени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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