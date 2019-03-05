На машину мэра Якутска свалился снежный ком

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-05T12:46:52+03:00

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Снега в Якутске навалило необычайно много. Пока мэр города Сардана Авксентьева находилась в отпуске, и.о. градоначальника Владимир Федоров заявил журналистам, что «необходимо уделять внимание не только уборке и вывозу снега с тротуаров, дворов и дорог, но и с крыш домов. Безопасность людей, сохранность их имущества - прямая обязанность управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд». Он поручил городским службам и управляющим компаниям усилить работу по очистке крыш многоквартирных домов от снега.

И вот прилетело… 5 марта на служебную Тoyota Camry, закрепленную за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, в одном из дворов Якутска с кровли дома упал снежный пласт, который помял крышу и выбил заднее стекло. Машина отправлена на ремонт, а коммунальщики ждут реакции властей.

ИСТОЧНИК KP.RU