2019-03-05T13:02:49+03:00
Политика

В МИД РФ заявили о том, что доклад о применении хлора в сирийской Думе будет использован для давления на Дамаск

В министерстве отметили, что "результаты этого "расследования" будут вновь использованы антисирийски настроенными правительствами"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД РФ заявили о том, что доклад о применении хлора в сирийской Думе будет использован для давления на ДамаскВ МИД РФ заявили о том, что доклад о применении хлора в сирийской Думе будет использован для давления на ДамаскФото: Александр КОЦ
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В МИД РФ подчеркнули, что Доклад Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии о якобы использовании в сирийском городе Дума хлора в апреле прошлого года будет использован Западом для давления на Дамаск.

- Нет сомнений, что результаты этого "расследования" будут вновь использованы антисирийски настроенными правительствами для подкрепления безосновательных обвинений в адрес Дамаска, - также отметили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что "аргументы некоторых стран будут сводиться к тому, что город Дума находился под контролем боевиков, а а баллоны с хлором якобы были сброшены с большой высоты, что могла сделать только правительственная авиация".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года эксперты ОЗХО обнаружили применение хлора в сирийской Думе‍. При этом специалисты не нашли в пробах окружающей среды никаких следов нервно-паралитического вещества .

Николай Стариков. Почему из трех вариантов развития событий в Сирии Трамп выбрал самый мягкий.Ведущие: Николай Стариков, Игорь Емельянов Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radiokp https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio twitter.com/radio_kp instagram.com/radio.kp/

ИСТОЧНИК KP.RU

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