Ученые рассказали о пользе ожирения

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-05T13:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Лишний вес помогает выжить в период реанимации с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Кроме того лишние килограммы положительно влияют на состояние пациента, перенесшего инсульт. С таким заявлением выступили ученые Американской академии неврологии.

«Наши коллеги заметили недавно, что лишний вес повышает вероятность выживания людей, переживших тяжелые болезни почек и сердца. Поэтому мы решили проверить, есть ли связь между ожирением и инсультами», - цитирует профессора Цзолу Лю из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сайт телеканала «Звезда».

Эксперт подчеркнул, что группе американских и европейских ученых удалось доказать, что лишний весь помогает пациентам в период восстановления, после серьезных заболеваний, и организовал собственное исследование влияния лишних килограммов на процесс реабилитации у людей, перенесших инсульт.

Результате, оказалось, что пожилые люди, которые перенесли сильное кровоизлияние в мозг, чаще восстанавливались, если были полными. Стройные же пациенты. Как и люди с нормальным весом умирали на 62% чаще и восстанавливались в 1,5 раза реже.

Ученые считают, что одной из причин такого влияния лишнего веса заключается в том, что у его обладателей резерв питательных веществ значительно больше, что помогает им выжить в экстренной для организма ситуации, передает «ФАН».

ИСТОЧНИК KP.RU