Для банков разработают стандарт по продаже рискованных финансовых продуктов населению
Для банков разработают специальные рекомендации по продажам населению рискованных финансовых продуктов. Это необходимо для того, что многие граждане не имеют финансовой грамотности и не могут оценить риск при инвестиции своих средств в те или иные проекты. Речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах и инвестиционном страховании жизни.
В стандарте четко пропишут, какие фразы можно и нельзя использовать при продаже населению финансовых продуктов, чтобы не вводить человека в заблуждение.
Разработкой рекомендаций займутся в Национальной ассоциации финансовой, куда входят большинство крупных банков страны. Пока конкретные фразы не определены, их будут выбирать в ходе обсуждения с участниками. Данный подход защитит клиента от так называемого мисселинга, когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Зачастую под видом вкладов предлагают населению инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). С мисселингом сталкивается каждый десятый клиент банков, пишет газета «Известия».
Ранее в ЦБ озадачились проблемой ипотечников. Нередко бывает: человек взял ипотеку, а потом потерял работу или ему снизили зарплату, и вот он уже не в состоянии вносить ежемесячный обязательный платеж банку. И тогда люди просят провести реструктуризацию долга. Обычно банки и так идут навстречу таким заемщикам, а с 2019-го года ЦБ намерен обязать финучреждения проводить реструктуризацию проблемных кредитов.
ИСТОЧНИК KP.RU