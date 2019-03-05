Для банков разработают стандарт по продаже рискованных финансовых продуктов населению

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-05T15:11:36+03:00

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Для банков разработают специальные рекомендации по продажам населению рискованных финансовых продуктов. Это необходимо для того, что многие граждане не имеют финансовой грамотности и не могут оценить риск при инвестиции своих средств в те или иные проекты. Речь идет о ПИФах, ценных бумагах, брокерских и индивидуальных инвестиционных счетах и инвестиционном страховании жизни.

В стандарте четко пропишут, какие фразы можно и нельзя использовать при продаже населению финансовых продуктов, чтобы не вводить человека в заблуждение.

Разработкой рекомендаций займутся в Национальной ассоциации финансовой, куда входят большинство крупных банков страны. Пока конкретные фразы не определены, их будут выбирать в ходе обсуждения с участниками. Данный подход защитит клиента от так называемого мисселинга, когда клиенту под видом одной услуги продают другую. Зачастую под видом вкладов предлагают населению инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). С мисселингом сталкивается каждый десятый клиент банков, пишет газета «Известия».

Ранее в ЦБ озадачились проблемой ипотечников. Нередко бывает: человек взял ипотеку, а потом потерял работу или ему снизили зарплату, и вот он уже не в состоянии вносить ежемесячный обязательный платеж банку. И тогда люди просят провести реструктуризацию долга. Обычно банки и так идут навстречу таким заемщикам, а с 2019-го года ЦБ намерен обязать финучреждения проводить реструктуризацию проблемных кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU