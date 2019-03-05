2019-03-05T18:49:10+03:00
Происшествия

В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми

В кабине находились шесть пациентов, которые, к счастью, не пострадали
Анастасия ВАРДАНЯН
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Внутри лифта в момент обрушения были люди, но никто из них серьезно не пострадал.Внутри лифта в момент обрушения были люди, но никто из них серьезно не пострадал.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Днем во вторник, 5 марта, в элитной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе чуть было не покалечились

пациенты. И дело вовсе не в медицинских услугах. Они оказались заблокированы в кабине лифта, который рухнул вниз.

- Лифт упал с первого на цокольный этаж. Внутри находились люди. Никто из них не пострадал, - сообщили "КП" в администрации офтальмологической клиники.

Выбраться из кабины пациентам удалось до приезда спасителей. От медицинской помощи все они отказались. Причины поломки до сих не установлены.

- Лифт временно не будет работать. Планируем провести полную диагностику его состояния, - пояснили в клинике.

На работу клиники ЧП никак не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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