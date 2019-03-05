В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
Днем во вторник, 5 марта, в элитной офтальмологической клинике на Рублевском шоссе чуть было не покалечились
пациенты. И дело вовсе не в медицинских услугах. Они оказались заблокированы в кабине лифта, который рухнул вниз.
- Лифт упал с первого на цокольный этаж. Внутри находились люди. Никто из них не пострадал, - сообщили "КП" в администрации офтальмологической клиники.
Выбраться из кабины пациентам удалось до приезда спасителей. От медицинской помощи все они отказались. Причины поломки до сих не установлены.
- Лифт временно не будет работать. Планируем провести полную диагностику его состояния, - пояснили в клинике.
На работу клиники ЧП никак не повлияло.
ИСТОЧНИК KP.RU