СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-05T20:59:28+03:00

Бетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в Москве Фото: кадр с видео

Причем водитель строительной машины даже пробовал спустить колеса, чтобы вырваться из «плена» [видео]

Изменить размер текста: A A

Стало известно о том, что в Москве нашли очередной аналог петербургского Моста глупости - железнодорожный мост в районе Курского вокзала. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, под ним во вторник, 5 марта, застряла бетономешалка.

Судя по видео с места происшествия, огромная строительная машина не вошла в тоннель по высоте. В результате движение транспорта в районе ДТП было практически парализовано. Причем, по словам свидетелей, водитель, не рассчитавший габариты своего автомобиля, всячески старался исправить ситуацию: он даже пытался спустить колеса, чтобы вырваться из-под моста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695567" frameborder="0"></iframe> Водитель не рассчитал габариты и застрял под мостом.

Кстати, напомним, питерский Мост глупости находится на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, а известен он своей «нетерпимостью» к «Газелям». Так, в это сооружение врезалось больше 160 таких машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Газель» внезапно поумнела перед Мостом глупости, но все равно попала в ДТП

Водитель грузовичка понял, что не пролезет под конструкцией и резко крутанул руль (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU