2019-03-05T20:59:28+03:00
Происшествия

Бетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в Москве

Причем водитель строительной машины даже пробовал спустить колеса, чтобы вырваться из «плена» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в МосквеБетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в МосквеФото: кадр с видео
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Стало известно о том, что в Москве нашли очередной аналог петербургского Моста глупости - железнодорожный мост в районе Курского вокзала. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, под ним во вторник, 5 марта, застряла бетономешалка.

Судя по видео с места происшествия, огромная строительная машина не вошла в тоннель по высоте. В результате движение транспорта в районе ДТП было практически парализовано. Причем, по словам свидетелей, водитель, не рассчитавший габариты своего автомобиля, всячески старался исправить ситуацию: он даже пытался спустить колеса, чтобы вырваться из-под моста.

Водитель не рассчитал габариты и застрял под мостом.

Кстати, напомним, питерский Мост глупости находится на пересечении Ленсоветовской дороги и Софийской улицы, а известен он своей «нетерпимостью» к «Газелям». Так, в это сооружение врезалось больше 160 таких машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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