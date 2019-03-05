К расследованию против Трампа привлекли эксперта по оргпреступности в РФ

СЕГОДНЯ 23:19 2019-03-05T23:19:44+03:00

Спецкомитет по разведке Конгресса США снова начал расследование по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года

Изменить размер текста: A A

В расследовании против администрации президента США Дональда Трампа участвует экс-сотрудник прокуратуры, являющийся экспертом в делах, связанных с организованной преступностью в России Дэниел Голдман. Его привлек к работе председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Как сообщает журнал The New Yorker, Голдман станет советником спецкомитета, а также директором по проведению расследований.

О нем известно, что с 2007 года по 2017 год работал помощником прокурора Южного округа штата Нью-Йорк и вел дела в которых фигуранты якобы имели связи с Россией. Их обвиняли в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях.

Привлечение к делу Голдмана, к которому присоединятся еще два бывших федеральных прокурора, говорит о твердом намерении Щиффа провести агрессивное расследование связей избирательного штаба Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. Глава спецкомитета еще в феврале заявил, что возобновит расследование относительно приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU