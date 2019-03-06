Помпео посетит Израиль, Кувейт и Ливан в целях стратегического диалога

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-06T08:29:36+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео уже на следующей неделе начнет свое путешествие по странам Ближнего Востока. Сначала дипломат отправится в ливанский Бейрут, а после посетит также Израиль и Кувейт. Об этом рассказал заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино.

По его словам, все визиты были организованы в рамках стратегического диалога с представителями ближневосточных стран.

"Мы будем проводить стратегический диалог... скоро обо всем объявим", - сказал Палладино.

Сам Помпео, в свою очередь, напомнил, что он уже был на Ближнем Востоке в январе, однако поездку пришлось сократить на один день по семейным обстоятельствам. Госсекретарю нужно было присутствовать на похоронах одного из членов семьи.

"Так что это в значительной степени продолжение предыдущей поездки", - цитирует ТАСС дипломата.

Сайт kp.ru писал о том. что в январе этого года глава американского внешнеполитического ведомства встречался также с северокорейским генералом Ким Ен Чхолем.

ИСТОЧНИК KP.RU