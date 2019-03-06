Антикорупционный прокурор Украины назвал слова посла США вмешательством в дела страны

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-06T19:18:47+03:00

Назар Холодницкий отреагировал на заявление американского дипломата, призвавшего отстранить его от занимаемой должности

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Требования посла США в Киеве Мари Йованович уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого является недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Соответствующие заявление сделал сам Холодницкий, комментируя слова американского дипломата.

«То, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо», - сказал Холодницкий изданию "Левый берег".

Глава САП также пообещал, что на следующей неделе собирается дать полный комментарий по ситуации. «Поверьте, будет интересно», - сказал прокурор.

Накануне Йованович заявил, что отставка Холодницкого позволит сохранить целостность антикоррупционных учреждений. Он сообщил, что руководитель САП потерял доверие в деле борьбы с коррупцией и должен быть уволен со своего поста.

Между тем директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник еще весной прошлого года обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Его обвиняли в разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний. Тогда дисциплинарная комиссия ограничилась выговором.

ИСТОЧНИК KP.RU