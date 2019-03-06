2019-03-06T19:18:47+03:00
В мире

Антикорупционный прокурор Украины назвал слова посла США вмешательством в дела страны

Назар Холодницкий отреагировал на заявление американского дипломата, призвавшего отстранить его от занимаемой должности
Елена Гильманова
Поделиться:
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар ХолодницкийГлава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар ХолодницкийФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Требования посла США в Киеве Мари Йованович уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого является недопустимым вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Соответствующие заявление сделал сам Холодницкий, комментируя слова американского дипломата.

«То, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо», - сказал Холодницкий изданию "Левый берег".

Глава САП также пообещал, что на следующей неделе собирается дать полный комментарий по ситуации. «Поверьте, будет интересно», - сказал прокурор.

Накануне Йованович заявил, что отставка Холодницкого позволит сохранить целостность антикоррупционных учреждений. Он сообщил, что руководитель САП потерял доверие в деле борьбы с коррупцией и должен быть уволен со своего поста.

Между тем директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник еще весной прошлого года обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Его обвиняли в разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний. Тогда дисциплинарная комиссия ограничилась выговором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Посол КНДР в РФ: США стремятся блокировать научно-техническое развитие России и Китая
Суд привлек к ответственности пытавшуюся обмануть госбанк арбитражную управляющую
Британский эсминец сопровождает отряд во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше
Генштаб ВС Украины заявил об угрозе вторжения со стороны России
Москалькова: власти Греции должны избежать политизации в деле о выдачи Калиниа Украине
Глава Минтранса заявил, что из-за закрытия неба над Пакистаном авиабилеты могут подорожать
Индия заявила, что их СУ-30 увернулся от пакистанской ракеты
Таллин: Москва не вмешивалась в выборы в Эстонии
Норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП
Путин одобрил закон, освобождающий ипотечных должников от уплаты исполнительского сбора
Кандидат в президенты Украины призвал подготовить граждан к войне с Россией
Минпросвещения РФ отреагировало на слова владимирской чиновницы о школьном питании
Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках
Орешкин согласился с Володиным в необходимости более детально обсудить нацпроекты
Люксембург выступает за диалог между РФ и США