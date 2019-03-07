Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске

СЕГОДНЯ 00:34 2019-03-07T00:34:11+03:00

Приморский суд признал американцев виновными в нарушении правил въезда и пребывания в РФ

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Информацию о задержании в Новороссийске нескольких граждан США подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отказалась комментировать причины арестов.

"Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам", - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение в отношении двух граждан США, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ.

Как писал сайт kp.ru, Кол Бродовски и Дэвид Гаага - волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Организация не запрещена в России. Парни находились в нашей стране примерно полтора года. За это время объездили несколько городов, а до недавнего времени обосновались в Новороссийске.

Их задержали 1 марта в офисе их организации. Миссионеров обвинили в нарушении визового режима, еще их подозревают в преподавании английского языка без необходимого разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU