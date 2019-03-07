2019-03-07T04:25:42+03:00
Общество

В Италии туристов будут штрафовать за походы в шлепанцах

Из-за неудобной обуви путешественники часто получают травмы в нацпарке в Лигурии
Юлия ДИВЕЕВА
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Город Риомаджоре, Национальный парк Чинкве-Терре в Лигурии, Италия.Город Риомаджоре, Национальный парк Чинкве-Терре в Лигурии, Италия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В итальянской Лигурии власти решили ввести крупные штрафы для туристов за ношение шлепанцев и сандалий во время походов по живописным местам в национальном парке Чинкве-Терре. Неправильная обувь может обойтись путешественнику от 50 евро до 2,5 тысяч евро.

Как пишет портал The Local, решение было принято в связи с тем, что туристы,надевающие для треккинга по тропам шлепанцы, часто получают серьезные травмы. В результате эвакуировать их с горных тропинок приходится на вертолете, что местным спасателям уже надоело.

«Проблема в том, что люди приезжают сюда, думая, что они на берегу моря, но пути над деревнями похожи на горные тропы», - сказал глава парка Чинкве-Терре Патрицио Скарпеллини.

По его словам, сумма штрафа будет зависеть от того, сколько затрат понесла спасательная служба. Всех путешественников будут предупреждать о последствиях.

Чинкве-Терре каждый год посещает около 2,5 млн гостей. Однако в этом году число посетителей парка должно удвоится за счет туристов из Китая, прибывающих на круизных судах. А значит и число травм и и несчастных случаев также может возрасти.

Запрет на шлепанцы и сандалии официально вступит в силу в апреле, когда откроется туристический сезон на Чинкве-Терре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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