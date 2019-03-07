СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-07T11:01:45+03:00

МТС заплатит 850 миллионов долларов в рамках мирового соглашения по "узбекскому делу" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Ранее оператор заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и минюстом США

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Российский сотовый оператор МТС заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США по делу о коррупции в Узбекистане и выплатит штраф в размере 850 миллионов долларов.

- Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года, - отметили в сообщении оператора.

Ранее стало известно о том, что МТС в отчете за III квартал 2018 года отразила резерв в 55,8 миллиардов рублей в качестве потенциального обязательства в рамках расследования регуляторов США по делу о коррупции в Узбекистане, сообщает "ТАСС".

- Заключение соглашения демонстрирует готовность компании подтвердить, что ее политики, процессы и процедуры строго соответствуют требованиями применимого антикоррупционного законодательства, - подчеркнули в МТС.

В компании также отметили, что минюст США отметил в соглашении усилия МТС по улучшению работы системы внутреннего контроля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Эльбрусе МТС запустила самый высокогорный объект сотовой связи в России и Восточной Европе. Устойчивая связь и мобильный интернет стали доступны на всех горнолыжных трассах и альпинистских маршрутах Эльбруса.

ИСТОЧНИК KP.RU