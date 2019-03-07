Рубль немного вырос к доллару, превысив 66 рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-07T12:19:35+03:00

Последний раз доллар находился выше такой отметки в феврале текущего года

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Московская биржа открылась в четверг небольшим укреплением рубля к доллару и евро на фоне позитивной динамики цен на нефть. Так, курс доллара к рублю в ходе торгов составил 65,92 рубля.

При этом, как свидетельствуют данные биржи, курс евро составил 74,51 рубль. Такое укрепление национальной валюты происходит на фоне снижения котировок нефти. В частности, стоимость нефти марки Brent составила $66,1за баррель.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, как ранее писал kp.ru, полагает, что рублю в 2019 году нечего бояться. При этом он допустил, что некоторые колебания национальной валюты могут быть вызваны введением в отношении России новых санкций. Тогда курс может опуститься до 82 руб. за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU