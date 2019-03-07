Москва перед праздничными выходными встала в 10-балльных пробках

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-07T17:25:47+03:00

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В четверг к концу рабочего дня пробки в Москве достигли 10 баллов. Час пик наступил раньше из-за укороченного перед праздничными выходными рабочего дня.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», серьезные затруднения движения – практически по всему ТТК и Садовому Кольцу, а также на Кремлевской, Москварецкой и Пречистенской набережных. Сильно загружены Ленинградский, Нахимовский проспекты, Валовая, Дербеневская, Кожевническая улицы, Новоспасский мост, Никитинский бульвар.

В Центре организации дорожного движения Москвы предупредили, что вечерний час пик окончится около 20:00. Только после этого времени можно будет комфортно выехать из города на личном автомобиле. Вечером пробки возможны вблизи больших торгово-развлекательных центров и цветочных рынков.

По данным «Яндекс.Пробки», к 21:00 пробки в столице будут на уровне 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU