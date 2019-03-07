2019-03-07T17:54:50+03:00
В мире

Болтон: Трамп готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном

По словам помощника президента США, глава государства считает возможным достижение соглашения с КНДР, если Пхеньян "широко" посмотрит на проблему ядерной сделки
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп готов к новым переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

"Он (Трамп) думает, что сделка возможна, если представители КНДР готовы посмотреть на вопрос (о ядерной сделке) широко", - сказал Болтон в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что КНДР, скорее всего, хотела бы "в минимальной степени пожертвовать ядерным, биологическим и химическим оружием в их ракетной программе в обмен на очень широкое послабление санкционного режима". Но, по мнению Болтона, Трамп не хочет идти на такие условия, рассчитывая на "большую сделку" с Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27-28 февраля в Ханое прошел двухдневный саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В результате соглашение достигнуто не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США научились предсказывать дату смерти по ДНК
Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"
Второй кандидат в президенты Украины снялся с выборов за последние сутки
Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов
Москва перед праздничными выходными встала в 10-балльных пробках
Афинские ученые пришли к выводу, что завтрак поможет сохранить здоровое сердце
"Русал" возобновил отгрузки продукции в США
Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с борта МКС
Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой
Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского
Правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе
Путин на гнедом коне приехал поздравлять женщин-полицейских
Эксперт рассказал о нежизнеспособности проекта ипотечных вкладов
Умер Олег Щепин, академик РАН
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в течение года
Мария Захарова назвала поступок Чехии «циничным и продуманным демаршем»
Путин подписал указ о повышении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами
Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября
В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии
Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота
Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов
Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО
МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"