Болтон: Трамп готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 17:54 2019-03-07T17:54:50+03:00

По словам помощника президента США, глава государства считает возможным достижение соглашения с КНДР, если Пхеньян "широко" посмотрит на проблему ядерной сделки

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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп готов к новым переговорам с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

"Он (Трамп) думает, что сделка возможна, если представители КНДР готовы посмотреть на вопрос (о ядерной сделке) широко", - сказал Болтон в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что КНДР, скорее всего, хотела бы "в минимальной степени пожертвовать ядерным, биологическим и химическим оружием в их ракетной программе в обмен на очень широкое послабление санкционного режима". Но, по мнению Болтона, Трамп не хочет идти на такие условия, рассчитывая на "большую сделку" с Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27-28 февраля в Ханое прошел двухдневный саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В результате соглашение достигнуто не было.

ИСТОЧНИК KP.RU