Ни рыба ни мясо: Трамп и Ын не договорились на саммите в Ханое и разъехались до обеда

Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа.

«Соглашение не было достигнуто, но стороны собираются встретиться снова в будущем», — сказала пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс. Когда именно в будущем - неизвестно. По словам Трампа, нового саммита с КНДР может не быть еще долго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

Госсекретарь США уверен, виной тому пассивность лидера Северной Кореи:

- Мы сделали огромный шаг вперед на пути к тому, о чем два президента договорились в Сингапуре. Мы добились настоящего прогресса. Но, к сожалению, мы так и не пришли к чему-то, что в итоге имело бы смысл для Соединенных Штатов Америки. Мы просили Ким Чен Ына сделать больше, - подчеркнул Майкл Помпео.

За переговорами в Ханое пристально следили в Южной Корее.Фото: REUTERS

При этом сам Дональд Трамп назвал вторую встречу с северокорейским коллегой «продуктивной». Ын снова заверил Штаты в своей готовности провести денуклеаризацию и выступил за открытие американского координационного бюро в Пхеньяне.

Тем не менее, переговоры завершились раньше, чем ожидалось - через 2,5 часа. Как пишет Reuters, в Белом доме такого не ожидали - там были уверены, что президенты подпишут соглашение, после чего состоится рабочий обед с фуа-гра и снежной рыбой под соусом.

«ВСЕ ДЕЛО В САНКЦИЯХ»

Сам Трамп на пресс-конференции по итогам встречи заявил:

- По сути, они хотели, чтобы санкции с КНДР были полностью сняты. А мы не можем этого сделать.

Ким Чен Ына президент США назвал «человеком с особенным характером», с которым у него «теплые» отношения. Переговоры закончились «дружеской прогулкой», добавил Трамп.

Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров.Фото: REUTERS

ПХЕНЬЯН НЕ ПОЙДЕТ НА УСТУПКИ

Агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что на данный момент нет никаких признаков того, что Северная Корея когда-либо откажется от всего своего ядерного арсенала. Для правящей северокорейской элиты это вопрос выживания.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Ким Чен Ын впервые ответил на вопрос американского журналиста из газеты The Washington Post. По словам главы государства, у него есть ощущение, что «будут хорошие результаты».

ВСТРЕЧА БЫЛА ОБРЕЧЕНА НА ПОРАЖЕНИЕ

- Будущего у этого формата нет, - уверен политолог-американист Рафаэль Ордуханян. - Нынешняя американская администрация - самая неподготовленная и дилетантская за всю историю США. И она сделала все возможное, чтобы лидеры других стран укрепились во мнении, что без ядерного оружия спокойствия им не видать.

Поэтому не могу представить, чтобы Ким Чен Ын подписал что-либо, что ограничило бы ядерный потенциал Северной Кореи.

К тому же, для Трампа - это не более, чем игра на внутреннего потребителя. Он уже давно балансирует на грани импичмента, и такая вот бутафорская деятельность как бы защищает его от неприятностей, которые с ним происходят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ТРАМП ПОКА НЕ ОЧЕНЬ АКТИВЕН

- Ожидания от саммита были, но я сразу скажу, что реальные сдвиги будут только тогда, когда Трампа номинируют на должность кандидата в президенты США, - уверен политолог-американист Сергей Судаков. - Тогда ему и надо будет показывать какие-то результаты. А пока он демонстрирует то, что является гарантом мирного существования. Трампу сейчас надо решать внутренние проблемы. Все саммиты решают исключительно тактические задачи (снятие напряженности), но не стратегические. Стратегические вопросы без России и Китая не решить.

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