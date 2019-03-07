Девочку из Калининграда, которой упавший шкаф в лицее сломал позвоночник, доставят для операции в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 19:05 2019-03-07T19:05:42+03:00

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Страшная и нелепая ситуация произошла в Калининградском лицее ШИЛИ. Там 5 марта на 14-летнюю Екатерину (имя изменено - ред.) рухнул шкаф, когда она пыталась забрать из него свои вещи. Очевидцы услышали громкий хлопок и детский крик, а когда персонал лицея забежал в комнату, то увидел лежащую на полу под огромным шкафом девочку.

Пострадавшую срочным порядком доставили в местную больницу, где врачи диагностировали перелом позвоночника и повреждение спинного мозга. Двое суток медики пытались своими силами дать шанс девочке встать на ноги, но все-таки было принято решение доставить ее в Санкт-Петербург для проведения тяжелой операции.

ИСТОЧНИК KP.RU