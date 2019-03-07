2019-03-07T22:43:32+03:00
В мире

Bloomberg: Меркель отказалась "провоцировать Россию" по просьбе США

По данным агентства, на конференции в Мюнхене вице-президент США Майк Пенс предлагал Меркель направить корабли в Керченский пролив
Екатерина БОЛГОВА
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Канцлер Германии Ангела МеркельКанцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
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Агентство Bloomberg сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала "провоцировать" Россию в Керченском проливе по просьбе США.

Отмечается, что на конференции в Мюнхене в февраля этого года вице-президент США Майк Пенс предлагал Меркель направить корабли в Керченский пролив, чтобы покзать Москве желание Запада сохранить доступ к этим водам.

По данным агентства, Меркель согласилась один раз направить корабли в эту зону вместе с Францией. Но против этого выступил президент Украины Петр Порошенко, который сообщил о важности "постоянного движения по каналу". В результате Германия и Франция не стали участвовать в операции в Керченском проливе, так как это, по их мнению, была "ненужная провокация".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу и не подчинялись законным требованиям российских пограничников. В результате судна были задержаны, а против украинских моряков возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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