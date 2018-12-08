ФСБ: Задержанные в Керченском проливе украинские моряки не военнопленные, а уголовные преступники

Заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирала Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов провели брифинг, на котором представили новую и подробную информацию об инциденте в Керченском проливе. И в пух и прах разбили все стоны Киева о том, что Россия якобы блокируют украинские суда, ни за что обстреляла мирный бронекатер и неправильно захватила украинских мореманов в плен. Все эти стоны и плачи оказались ложью.

- В период с 1 апреля по 1 декабря 2018 года через Керченский пролив прошло 18 тысяч 783 судна. Перед проходом Керчь-Еникальского канала осмотрели 2052 судна, 1183 осуществляли грузоперевозки в российские порты Азовского моря и только 869 – в украинские. Очевидно, что в российские порты судов заходило больше, - разбил первую украинскую ложь Вольский на брифинге в РИА Новости. - Ни о какой блокаде речи не может идти.

Первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский во время брифинга. ФОТО Владимир Гердо/ТАСС

Дальше пошло еще интереснее. Провокация 25 ноября была далеко не первой. Еще с августа началось нагнетание напряженности, когда украинские пограничные суда и бронекатера сопровождали различные суда и «в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых (3,7 км.), по ним будет открыт огонь на поражение». В частности, такой случай был зафиксирован 24 октября, когда бронекатера «Кременчуг» и «Лубны» сопровождали суда под флагами Болгарии из Мариуполя до Керченского пролива.

Что касается 25 ноября, то на момент инцидента у пролива сложилась весьма тяжелая обстановка, когда в ожидании прохода на якорях стояли 166 судов под разными вымпелами, и действия катеров ВМСУ вместе с буксиром создавали реальную опасность и им, и судоходству в районе в целом. К тому же, у ФСБ были данные, что главной целью провокации является Керченский мост.

И в этой ситуации наши пограничники продемонстрировали не только завидную выучку, но и выдержку. Они не поддались на провокации украинской стороны даже после того, как на бронекатерах расчехлили оружие и направили стволы в сторону российских пограничников. Кстати, после захвата было обнаружено, что украинцы привели свое оружие в полную боевую готовность. В стволы пушек были досланы снаряды и включено электропитание. Оставалось только, что называется, «нажать гашетку».

Корабли Военно-морских сил Украины артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" (слева направо) на стоянке в акватории пограничного управления ФСБ РФ. ФОТО Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские пограничники многократно предупреждали командиров украинских кораблей, но те все предупреждения игнорировали. Не помог даже предупредительный залп по курсу буксира. И только после предупреждения о применении оружия по катеру «Бердянск» и последующего залпа по цели, украинская «эскадра» застопорила ход.

- В ходе обыска катеров были обнаружены вооружение и боеприпасы, значительно превышающие стандартный боекомплект, - сообщил Вольский.

Карта и хронология ЧП у берегов Крыма.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А начальник Следственного управления ФСБ пояснил, что все ранения украинские военные получили не от пуль или снарядов российских пограничников, а от осколков разлетевшейся «брони» своих же катеров. Что для понимающих, кстати, говорит достаточно много о качестве этой «брони».

- Все процитированные законы и нормативная база РФ, которые были упомянуты в ходе брифинга и на основе которых действовали российские пограничники, полностью соответствуют международному законодательству и международным правовым нормам в этой сфере, - подчеркнул в завершение брифинга Шишов и заявил, что все попытки Украины объявить задержанных моряков военнопленными несостоятельны, поскольку Россия и Украина не находятся в состоянии войны, и арестованы моряки за совершение уголовного преступления.

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