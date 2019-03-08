Пушков: новый перл от Климкина – полная чушь

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-08T13:35:00+03:00

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Сенатор Алексей Пушков назвал «чушью» заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Крым — это худшая версия России. По мнению политика, этот полуостров является «приятной, морской версией» нашей страны.

Пушков отметил, что в Крыму не сжигают журналистов и не убивают людей, как это делают в Киеве и Одесе.

«Новый перл от Климкина: «Крым — это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе...Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России» - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что накануне глава МИД заявил, что Крым стал «худшей версией России». По его словам, жителей полуострова ежедневно вызывают в ФСБ, где их запугивают. Кроме того, в Крым якобы переселяют из других регионов России граждан с криминальным прошлым. Он также отметил, что люди на полуострове якобы боятся выходить из дома. Климкин также высказался с критикой российских властей за задержание «архиепископа новой церкви» Климента. По его мнению, это было «за пределами всех красных линий».

ИСТОЧНИК KP.RU