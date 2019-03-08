2019-03-08T02:21:24+03:00
Политика

Климкин назвал Крым "худшей версией России"

Глава МИД Украины заявил, что люди на полуострове боятся выходить из дома
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел КлимкинФото: СОЦСЕТИ
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Крым стал “"худшей версией России". По его словам, жителей полуострова ежедневно вызывают в ФСБ, где их запугивают. Кроме того, в Крым якобы переселяют из других регионов России граждан с криминальным прошлым.

"Вы прекрасно понимаете, но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают, что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома", — цитирует министра иностранных дел "Укринформ".

Климкин также высказался с критикой российских властей за задержание "архиепископа новой церкви" Климента. По его мнению, это было "за пределами всех красных линий".

Как сообщал сайт "КП", о задержании Климента заявил Киев. По данным украинских властей, архиепископа задержали 3 марта на автовокзале в Симферополе. Его доставили в Центральное районное отделение полиции.Отпустили архиепископа Симферопольского и Крымского на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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