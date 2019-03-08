Ле Пен напомнила ЕС о «катастрофических последствиях» антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-08T13:58:02+03:00

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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции нанесли «сокрушительный удар» по экономике Европы.

«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать русских и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», - сказала политик в эфире радиостанции RTL.

При этом Ле Пен призвала Евросоюз учесть опыт «борьбы с Россией» и не повторять таких ошибок в будущем, в частности с выходом Великобритании из объединения. По мнению лидера французских националистов, «ЕС не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным», ведь существует риск, что «худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а сам Евросоюз».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Марин Ле Пен уже высказывалась по поводу выхода Великобритании из ЕС. В частности, она выражала мнение, что Евросоюз пытается развязать гражданскую войну в Ирландии своими условиями сделки по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU