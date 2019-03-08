В Индии разбился истребитель МиГ-21

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-08T15:21:46+03:00

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В пятницу, 8 марта, разбился самолет МиГ-21, принадлежащий военно-воздушным силам Индии. Крушение произошло в штате Раджастхан, летчик смог успешно катапультироваться.

Как пишет газета Times of India со ссылкой на релиз министерства обороны Индии, истребитель разбился через несколько минут после вылета самолета с авиабазы. База расположена в окрестностях города Биканер. МиГ-21 выполнял плановый полет.

По данным официального представителя полиции Биканера Прадипа Мохана Шармы, самолет потерпел крушение в 12 километров от города.

На место происшествия отправились сотрудники чрезвычайных служб. Как подчеркнул представитель правоохранительных органов, причину случившегося выяснит комиссия по расследованию происшествия.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля в Индии разбился самолет МиГ-27. Тогда ЧП произошло в штате Раджастан, летчик также смог катапультироваться и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU