2019-03-08T17:48:33+03:00
Политика

В Совфеде усомнились в возможности денуклеаризация КНДР к 2021

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, при нынешней политике США сложно говорить о скором решении данного вопроса
Елена Гильманова
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В Совфеде усомнились в возможности денуклеаризация КНДР к 2021В Совфеде усомнились в возможности денуклеаризация КНДР к 2021Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полная денуклеаризация Северной Кореи к 2021 году вряд ли возможна, в том числе и потому, что она зависит от международных гарантий. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление Соединенных Штатов о возможности полной денуклеаризации Корейского полуострова к 2021 году.

«Все зависит от гарантий, которые будут даны КНДР. И американских будет недостаточно. Нужны международные. Только это может обеспечить отказ от ядерного оружия», — передает слова Морозова РИА Новости.

По словам сенатора, при нынешней политике Соединённых Штатов в быстром решении этого вопроса уверенности «быть не может».

Похожую позицию высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, сложно говорить о возможности денуклеаризации КНДР в ближайшие время, поскольку зависит от выполнения обязательств как Пхеньяном, так и Вашингтоном.

Раннее Администрация президента Дональда Трампа заявила, что в Белом Доме рассчитывает на выполнении Пхеньяном своих обещаний до завершения текущего президентского срока Дональда Трампа. Госдепартаменте США заявил, что полная денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться до января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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