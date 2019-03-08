2019-03-08T06:28:48+03:00
Политика

Госдеп обозначил сроки завершения денуклеаризации КНДР

Администрация Трампа рассчитывает, что Пхеньян выполнит свои обещания до 2021 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдепартамент СШАГосдепартамент СШАФото: REUTERS
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Денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться до января 2021 года. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Администрация президента Дональда Трампа рассчитывает, что Пхеньян выполнит свои обещания до завершения текущего президентского срока Дональда Трампа.

"Мы по-прежнему считаем, что это достижимо в течение первого срока президента. Мы работаем исходя из этих сроков. Это осуществимо", - подчеркнул представитель Госдепартамента на брифинге.

Он также отметил, что у вашингтонской администрации "достаточно времени" для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Нынешний срок Трампа на посту президента завершится 20 января 2021 года, однако американский лидер неоднократно выражал уверенность в победе на следующих президентских выборах в 2020 году.

Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил по итогам саммита в Ханое, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Он также сообщил, что на территории Северной Кореи находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее.

Второй саммит США-КНДР проходил 27-28 февраля в Ханое. Вторая по счету встреча представителей Вашингтона и Пхеньяна завершилась досрочно; в ходе пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возникли некоторые разногласия.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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