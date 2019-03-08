Госдеп обозначил сроки завершения денуклеаризации КНДР
Денуклеаризация Корейского полуострова должна завершиться до января 2021 года. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Администрация президента Дональда Трампа рассчитывает, что Пхеньян выполнит свои обещания до завершения текущего президентского срока Дональда Трампа.
"Мы по-прежнему считаем, что это достижимо в течение первого срока президента. Мы работаем исходя из этих сроков. Это осуществимо", - подчеркнул представитель Госдепартамента на брифинге.
Он также отметил, что у вашингтонской администрации "достаточно времени" для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.
Нынешний срок Трампа на посту президента завершится 20 января 2021 года, однако американский лидер неоднократно выражал уверенность в победе на следующих президентских выборах в 2020 году.
Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил по итогам саммита в Ханое, что Вашингтон сможет успешно провести инспекции ядерных объектов КНДР. Он также сообщил, что на территории Северной Кореи находится гораздо больше ядерных объектов, чем было заявлено ранее.
Второй саммит США-КНДР проходил 27-28 февраля в Ханое. Вторая по счету встреча представителей Вашингтона и Пхеньяна завершилась досрочно; в ходе пресс-конференции Дональд Трамп отметил, что между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возникли некоторые разногласия.
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU
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