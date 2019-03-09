2019-03-09T07:26:34+03:00
Политика

Из Белого дома уходит директор по коммуникациям

Билл Шайн после отставки займется подготовкой Трампа к президентским выборам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл ШайнЗаместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл ШайнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 9 марта, стало известно о новой отставке в американской администрации: увольняется заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что после увольнения Шайн займется предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. В заявлении Белого дома говорится, что он «будет полностью вовлечен в работу» по подготовке нынешнего главы государства к следующим президентским выборам, которые состоятся в ноябре 2020 года. Главная цель Билла Шайна на новой работе – обеспечить переизбрание Трампа на второй срок.

Газета утверждает, что его отставка стала полной неожиданностью для многих сотрудников Белого дома.

Между тем, за последние сутки это уже вторая неожиданная отставка в Соединенных Штатах. Как писал сайт kp.ru, ранее об уходе с поста объявила министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии раскрыли местоположение сокровищ, спрятанных нацистами
Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США
Сирийская армия атаковала позиции боевиков на северо-западе страны
Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию из-за объявления на русском языке
Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным
Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек
Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро