Из Белого дома уходит директор по коммуникациям

СЕГОДНЯ 07:21 2019-03-09T07:26:34+03:00

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В субботу, 9 марта, стало известно о новой отставке в американской администрации: увольняется заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что после увольнения Шайн займется предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа. В заявлении Белого дома говорится, что он «будет полностью вовлечен в работу» по подготовке нынешнего главы государства к следующим президентским выборам, которые состоятся в ноябре 2020 года. Главная цель Билла Шайна на новой работе – обеспечить переизбрание Трампа на второй срок.

Газета утверждает, что его отставка стала полной неожиданностью для многих сотрудников Белого дома.

Между тем, за последние сутки это уже вторая неожиданная отставка в Соединенных Штатах. Как писал сайт kp.ru, ранее об уходе с поста объявила министр Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон.

ИСТОЧНИК KP.RU