2019-03-09T07:34:26+03:00
Общество

Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию из-за объявления на русском языке

Лаурис Рейникс также отметил, что на рейсах Turkish Airlines используется неправильный перевод названия его страны на английский
Александр ДЖУМАЕВ
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Представители авиакомпании Turkish Airlines написали в Twitter, что данная информация будет принята к сведению.Представители авиакомпании Turkish Airlines написали в Twitter, что данная информация будет принята к сведению.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Певец из Латвии Лаурис Рейникс пожаловался на авиакомпанию Turkish Airlines из-за объявлений на рейсе до Риги. Недовольство артиста вызвало использование слова "до свидания", а также некорректный перевод названия его страны на английский язык.

"Дорогие Turkish Airlines, пожалуйста, скажите вашим бортпроводникам, что "Letonya" — это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски "Welcome on board of a flight to Riga in Letonya" звучит бессмысленно. И еще после посадки фразу "Bye, bye & Do svidanye" следует заменить на "Bye, bye & Uzredz šanos!", - написал Рейникс в своем Twitter.

Представители авиакомпании Turkish Airlines, в свою очередь, заявили, что данная информация будет принята к сведению.

"Вашим комментарием будет заниматься соответствующая служба нашей авиакомпании", - ответили Рейниксу в микроблоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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