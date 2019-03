Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию из-за объявления на русском языке

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-09T07:34:26+03:00

Певец из Латвии Лаурис Рейникс пожаловался на авиакомпанию Turkish Airlines из-за объявлений на рейсе до Риги. Недовольство артиста вызвало использование слова "до свидания", а также некорректный перевод названия его страны на английский язык.

"Дорогие Turkish Airlines, пожалуйста, скажите вашим бортпроводникам, что "Letonya" — это турецкое слово, обозначающее Латвию. По-английски "Welcome on board of a flight to Riga in Letonya" звучит бессмысленно. И еще после посадки фразу "Bye, bye & Do svidanye" следует заменить на "Bye, bye & Uzredz šanos!", - написал Рейникс в своем Twitter.

Представители авиакомпании Turkish Airlines, в свою очередь, заявили, что данная информация будет принята к сведению.

"Вашим комментарием будет заниматься соответствующая служба нашей авиакомпании", - ответили Рейниксу в микроблоге.

