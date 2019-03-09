2019-03-09T07:55:27+03:00
Политика

Сирийская армия атаковала позиции боевиков на северо-западе страны

По имеющимся данным, правительственные войска ведут бои с экстремистской группировкой "Джабхат ан-Нусра"*
Александр ДЖУМАЕВ
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Сирийские военные нанесли артиллерийские и ракетные удары по по позициям террористов в районе города Хан-ШейхунСирийские военные нанесли артиллерийские и ракетные удары по по позициям террористов в районе города Хан-ШейхунФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Сирийские правительственные войска нанесли удары по позициям группировки "Джебхат ан-Нусра"* на востоке провинции Идлиб после атак со стороны боевиков. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

В частности, сирийские военные нанесли артиллерийские и ракетные удары по по позициям террористов в районе города Хан-Шейхун. В результате действий правительственных войск боевики понесли потери, однако точное число погибших и раненых не называется.

Помимо боев с боевиками "Джебхат ан-Нусры", сирийские военные ведут бои с участниками различных бандформирований в районе города Абу-ад-Духур. Ранее боевики попытались прорвать оборону сирийской правительственной армии в районе Эс-Суккария - Брагейти - Телль- Кальба, однако попытка наступления была отражена сирийскими военными

* - "Джебхат ан-Нусра" - организация, запрещенная в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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