2019-03-09T17:50:55+03:00
В мире

Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США

Лидер страны отметил, что Соединенные Штаты недооценивают решительность Венесуэлы
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Мадуро пообещал США ответ за каждый акт агрессии против страныМадуро пообещал США ответ за каждый акт агрессии против страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что каждая попытка империалистической агрессии со стороны США встретит решительный ответ жителей страны. Венесуэльцы, по его словам, готовы отважно защищать свою родину.

«Империя США в очередной раз недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов, мужчин и женщин, которые любят и отважно защищают нашу родину», - написал он в «Твиттере».

Вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество. Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Ранее в субботу, как писал сайт kp.ru, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что практически вся территория страны осталась без электричества из-за кибератаки, проведенной Соединенными Штатами. Он также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдеп США объявил тендер на продвижение свободы интернета на Украине
Лидер Кубы: отключение электричества в Венесуэле – грязный террористический акт
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извещениями в Прощеное воскресенье
В Госдуме оценили заявление Минобороны Чехии об угрозе России для НАТО
В Венесуэле полиция впервые пришла на митинг оппозиции
Мощный взрыв прогремел в сирийской Пальмире
Польский военный считает, что РФ использует Калининград в качестве пугала
Полевой командир «Талибана»* был уничтожен в Афганистане в результате авиаудара
Колонну протестующих в Париже возглавили женщины в розовых жилетах
Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации
Экс-глава МИД ФРГ считает, что Меркель уйдет с поста канцлера раньше срока
В Ростехе оценили процесс передачи Турции С-400
Не менее 79 человек погибли из-за перебоев с электричеством в Венесуэле
Евросоюз введет визовый режим для американцев
Госдеп: США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах