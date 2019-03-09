Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-09T17:50:55+03:00

Мадуро пообещал США ответ за каждый акт агрессии против страны Фото: REUTERS

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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что каждая попытка империалистической агрессии со стороны США встретит решительный ответ жителей страны. Венесуэльцы, по его словам, готовы отважно защищать свою родину.

«Империя США в очередной раз недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов, мужчин и женщин, которые любят и отважно защищают нашу родину», - написал он в «Твиттере».

Вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество. Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Ранее в субботу, как писал сайт kp.ru, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что практически вся территория страны осталась без электричества из-за кибератаки, проведенной Соединенными Штатами. Он также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU