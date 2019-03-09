Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что каждая попытка империалистической агрессии со стороны США встретит решительный ответ жителей страны. Венесуэльцы, по его словам, готовы отважно защищать свою родину.
«Империя США в очередной раз недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов, мужчин и женщин, которые любят и отважно защищают нашу родину», - написал он в «Твиттере».
Вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество. Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». Ранее в субботу, как писал сайт kp.ru, министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что практически вся территория страны осталась без электричества из-за кибератаки, проведенной Соединенными Штатами. Он также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU