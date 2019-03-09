Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии
Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута, из-за которого практически на всей территории страны нет света, стала кибератака, проведенная из Соединенных Штатов. Об этом в субботу заявил в эфире венесуэльского телевидения министр информации республики Хорхе Родригес.
«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», - сказал он.
Министр пояснил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии, и когда стало понятно, что ею пытаются управлять хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это и привело к отключению электричества.
Хорхе Родригес уточнил: «Гури» производит 80% всей электроэнергии в стране, и на данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причем процессом руководит лично глава государства Николас Мадуро, он также отслеживает ситуацию в венесуэльских больницах, где без электричества может находиться в опасности жизнь пациентов.
Министр также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям, передает Интерфакс.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу в стране объявили выходной день. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». К этому часу в столице Венесуэлы подача электроэнергии частично восстановлена.
Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.
ИСТОЧНИК KP.RU