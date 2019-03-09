Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии

СЕГОДНЯ 05:42 2019-03-09T05:54:25+03:00

В домах венесуэльцев нет света с вечера 7 марта Фото: REUTERS

В Каракасе убеждены, что почти вся страна осталась без света из-за кибератаки с территории США

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Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута, из-за которого практически на всей территории страны нет света, стала кибератака, проведенная из Соединенных Штатов. Об этом в субботу заявил в эфире венесуэльского телевидения министр информации республики Хорхе Родригес.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», - сказал он.

Министр пояснил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии, и когда стало понятно, что ею пытаются управлять хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это и привело к отключению электричества.

Хорхе Родригес уточнил: «Гури» производит 80% всей электроэнергии в стране, и на данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причем процессом руководит лично глава государства Николас Мадуро, он также отслеживает ситуацию в венесуэльских больницах, где без электричества может находиться в опасности жизнь пациентов.

Министр также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу в стране объявили выходной день. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». К этому часу в столице Венесуэлы подача электроэнергии частично восстановлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU