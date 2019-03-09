2019-03-09T05:54:25+03:00
В мире

Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии

В Каракасе убеждены, что почти вся страна осталась без света из-за кибератаки с территории США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В домах венесуэльцев нет света с вечера 7 мартаВ домах венесуэльцев нет света с вечера 7 мартаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута, из-за которого практически на всей территории страны нет света, стала кибератака, проведенная из Соединенных Штатов. Об этом в субботу заявил в эфире венесуэльского телевидения министр информации республики Хорхе Родригес.

«Атака была направлена на Автоматическую систему контроля ГЭС «Гури», - сказал он.

Министр пояснил, что система контролирует процесс выработки электроэнергии, и когда стало понятно, что ею пытаются управлять хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу. Это и привело к отключению электричества.

Хорхе Родригес уточнил: «Гури» производит 80% всей электроэнергии в стране, и на данный момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Причем процессом руководит лично глава государства Николас Мадуро, он также отслеживает ситуацию в венесуэльских больницах, где без электричества может находиться в опасности жизнь пациентов.

Министр также пообещал, что в ближайшие дни Каракас представит доказательства американской кибератаки международным организациям, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу в стране объявили выходной день. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». К этому часу в столице Венесуэлы подача электроэнергии частично восстановлена.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным
Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро