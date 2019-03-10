В Италии наркодилер выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану

СЕГОДНЯ 00:37 2019-03-10T00:55:00+03:00

Полиция задержала наркодилера после неоднократных сообщений о его подозрительных прогулках в лес Фото: REUTERS

Торговец наркотиками со своей любовью к порядку очень упростил задачу следствию

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В итальянской Тоскане задержан наркодилер, который выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану. Молодой человек со скрупулезностью бухгалтера заполнял бланки, в которых указывал сумму, количество и наименование проданного товара, чем очень упростил задачу следствию. Например, в одной из его квитанций значится, что 1 марта он получил 300 евро за 31 грамм некоего вещества под названием «Белый носорог».

В поле зрения полиции 21-летний житель города Сансеполькро попал после неоднократных сообщений бдительных граждан о его подозрительно частых прогулках в ближайший лес. Как выяснилось, «коммерсант» оборудовал там тайник, в котором хранил наркотики.

Правоохранители изъяли при обыске около двух килограммов марихуаны и гашиша, а также обнаружили список с именами и адресами клиентов наркоторговца, передает РИА Новости.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о 45-летней домохозяйке из Неаполя, торговавшей кокаином. Когда к ней домой нагрянула полиция, женщина спрятала наркотики в ручке метлы.

ИСТОЧНИК KP.RU