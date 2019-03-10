2019-03-10T00:55:00+03:00
В мире

В Италии наркодилер выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану

Торговец наркотиками со своей любовью к порядку очень упростил задачу следствию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Полиция задержала наркодилера после неоднократных сообщений о его подозрительных прогулках в лесПолиция задержала наркодилера после неоднократных сообщений о его подозрительных прогулках в лесФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В итальянской Тоскане задержан наркодилер, который выписывал своим клиентам квитанции за гашиш и марихуану. Молодой человек со скрупулезностью бухгалтера заполнял бланки, в которых указывал сумму, количество и наименование проданного товара, чем очень упростил задачу следствию. Например, в одной из его квитанций значится, что 1 марта он получил 300 евро за 31 грамм некоего вещества под названием «Белый носорог».

В поле зрения полиции 21-летний житель города Сансеполькро попал после неоднократных сообщений бдительных граждан о его подозрительно частых прогулках в ближайший лес. Как выяснилось, «коммерсант» оборудовал там тайник, в котором хранил наркотики.

Правоохранители изъяли при обыске около двух килограммов марихуаны и гашиша, а также обнаружили список с именами и адресами клиентов наркоторговца, передает РИА Новости.

К слову, ранее сайт kp.ru писал о 45-летней домохозяйке из Неаполя, торговавшей кокаином. Когда к ней домой нагрянула полиция, женщина спрятала наркотики в ручке метлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кот-д'Ивуаре умер поэт и писатель Бернар Дадье
На подстанции в Венесуэле вспыхнул крупный пожар
Внук адмирала Колчака умер в Париже
Гуаидо: Для венесуэльской оппозиции наступят тяжелые времена
В Госдуме назвали "утопией" планы Порошенко по уничтожению целей в тылу РФ
В Колумбии разбился самолет: все находящиеся на борту люди погибли
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США
В США внедорожник едва не протаранил кортеж Трампа
Лидер партии «Альтернатива для Германии» раскрыл причины попыток помешать строительству «Северного потока-2»
Радикалы сорвали предвыборный митинг Порошенко: президент сбежал
Лидер партии «Альтернатива для Германии» предложил отменить визы с Россией
Британская полиция перекрыла центр Лондона из-за подозрительной машины
При стрельбе в мексиканском баре погибли 15 человек
На американо-курдский патруль в Манбидже напал террорист-смертник
Трое правоохранителей пострадали при столкновении с радикалами в Киеве
Каракас осудил Вашингтон за "празднование" блэкаута в Венесуэле