У побережья ЮАР кит чуть не проглотил подводного фотографа

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-10T10:54:38+03:00

Киту, в рацион которого входит мелкий планктон, мужчина пришелся не по вкусу, и он выплюнул дайвера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф, пытаясь сфотографировать акулу, чуть не стал добычей кита. Инцидент произошел у побережья ЮАР.

Кит попытался проглотить дайвера.

Как позже рассказал сам Шимпф изданию Barcroft Animals, напавший на него кит вынырнул из воды в момент, когда фотографу удалось поймать в объектив камеры очередного представителя морской фауны. "В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам", - сказал Шимпф.

По словам фотографа, инстинкт подсказал ему, что кит сейчас утащит его на дно, поэтому он задержал дыхание. Тем не менее, Шимпфу повезло: киту, в рацион которого входит мелкий планктон, мужчина пришелся не по вкусу, и он выплюнул дайвера.

Момент "нападения" кита на Шимпфа был заснят его коллегами. Сам дайвер отметил, что за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU