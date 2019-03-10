У побережья ЮАР кит чуть не проглотил подводного фотографа
Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф, пытаясь сфотографировать акулу, чуть не стал добычей кита. Инцидент произошел у побережья ЮАР.
Кит попытался проглотить дайвера.
Как позже рассказал сам Шимпф изданию Barcroft Animals, напавший на него кит вынырнул из воды в момент, когда фотографу удалось поймать в объектив камеры очередного представителя морской фауны. "В следующий момент резко стемнело и что-то сдавило мое бедро. В такой ситуации нет времени для страха, надо следовать инстинктам", - сказал Шимпф.
По словам фотографа, инстинкт подсказал ему, что кит сейчас утащит его на дно, поэтому он задержал дыхание. Тем не менее, Шимпфу повезло: киту, в рацион которого входит мелкий планктон, мужчина пришелся не по вкусу, и он выплюнул дайвера.
Момент "нападения" кита на Шимпфа был заснят его коллегами. Сам дайвер отметил, что за долгие годы занятия дайвингом с ним ни разу не происходило ничего подобного.
ИСТОЧНИК KP.RU