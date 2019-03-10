2019-03-10T11:32:00+03:00
Происшествия

Из квартиры рэпера Bahh Tee похитили 4,2 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже
Александр ДЖУМАЕВ
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Рэпер Bahh Tee.Рэпер Bahh Tee.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Злоумышленник похитил из квартиры на западе Москвы 4,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Неизвестный подобрал ключи к входной двери квартиры на Веерной улице, проник туда и украл 4,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере")", - заявили в полиции Москвы.

Преступление было совершено днем в субботу, 9 марта. Сообщение о краже поступило от мужчины 1995 года рождения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, речь идет о рэпере Bahh Tee (настоящее имя - Бахтияр Алиев), при этом в пресс-службе московской полиции имя потерпевшего не уточнили.

Bahh Tee начал свою карьеру исполнителя в стиле рэп в 2006 году. За это время Алиев выступал как в составе группы "Tee'шина", так и в качестве сольного артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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