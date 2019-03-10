2019-03-10T13:56:22+03:00
В мире

Ким Чен Ын проголосовал на выборах в парламент КНДР

Северокорейский лидер принял участие в голосовании на участке, расположенном на территории пхеньянского Политехнического университета им. Ким Чхэка
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава КНДР проголосовал на участке, расположенном на территории пхеньянского Политехнического университета им. Ким Чхэка.Глава КНДР проголосовал на участке, расположенном на территории пхеньянского Политехнического университета им. Ким Чхэка.Фото: REUTERS
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в выборах депутатов Верховного Народного собрания (ВНС). Глава КНДР проголосовал на участке, расположенном на территории пхеньянского Политехнического университета им. Ким Чхэка.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын отдал свой голос за президента университета Хон Со Хоном, который является кандидатом в ВНС от 10-го избирательного округа столицы КНДР. По данным ЦТАК, преподаватели и студенты вуза "приветствовали его [Ким Чен Ына] шквалом оваций и поздравлений".\

По данным Центризбиркома КНДР, по состоянию на 15:00 местного времени (09:00 мск) в голосовании приняли участие 92,35% избирателей. Стоит отметить, что показатель явки на выборах в Северной Корее традиционно приближается к 100%, причем число голосующих "за" также составляет почти 100% граждан, имеющих право голоса.

Это уже вторые выборы в КНДР в период правления Ким Чен Ына. Предыдущие выборы депутатов ВНС состоялись в Северной Корее в марте 2014 года.

Верховное народное собрание КНДР состоит из 687 депутатов, избираемых на пятилетний срок. Как правило, парламентарии собираются раз в год в Пхеньяне, чтобы одобрить бюджет страны и наиболее важные законопроекты. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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