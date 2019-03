В США ягуар чуть не отгрыз руку девушке, пытавшейся сделать селфи

Нездоровая любовь к селфи и неосторожность чуть было не стоили посетительнице одного из зоопарков американского штата Аризоны жизни.

Вечером в субботу, 9 марта, 30-летняя женщина слишком близко подошла к клетке с ягуаром ради зрелищного селфи и в результате оказалась прямо в лапах опасного хищника.

"Я услышал, как девушка кричит "На помощь! Помогите!", и, не задумываясь, бросился туда. Она стояла напротив клетки с ягуаром, а хищник обвил свои лапы вокруг ее руки и впивался когтями в плоть", - рассказал один из очевидцев случившегося Адам Уилкерсон.

Ягуар напал на посетительницу одного из зоопарков Аризоны . #BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo. Courtesy: Adam Wilkerson https://t.co/PMUFL5BWUy