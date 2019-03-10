В США ягуар чуть не отгрыз руку девушке, пытавшейся сделать селфи

10 Март 22:45 2019-03-10T22:45:33+03:00

Посетительница зоопарка слишком близко подошла к клетке с хищником ради зрелищной фотографии [видео]

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Нездоровая любовь к селфи и неосторожность чуть было не стоили посетительнице одного из зоопарков американского штата Аризоны жизни.

Вечером в субботу, 9 марта, 30-летняя женщина слишком близко подошла к клетке с ягуаром ради зрелищного селфи и в результате оказалась прямо в лапах опасного хищника.

"Я услышал, как девушка кричит "На помощь! Помогите!", и, не задумываясь, бросился туда. Она стояла напротив клетки с ягуаром, а хищник обвил свои лапы вокруг ее руки и впивался когтями в плоть", - рассказал один из очевидцев случившегося Адам Уилкерсон.

Ягуар напал на посетительницу одного из зоопарков Аризоны . #BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo. Courtesy: Adam Wilkerson https://t.co/PMUFL5BWUy

По его словам, одной из посетительниц удалось отвлечь животное, бросив в него бутылкой с водой. Ягуар ненадолго выпустил свою добычу из рук, и тогда Адам потянул девушку на себя, вырвав ее из когтей хищника. Любительница селфи получила серьезные травмы руки, однако ее жизни ничего не угрожает.

В администрации зоопарка заявили, что посетительница сама нарушила правила безопасности, а потому они не будут усыплять ягуара, который, к слову, оказался самкой, передает FoxNews.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года серьезное нападение хищника на человека произошло также в одном из московских цирков. Четырехлетняя девочка подошла к детенышу леопарда ради фотографии, когда тот набросился на нее. К счастью, ребенок отделался всего лишь царапинами.

ИСТОЧНИК KP.RU