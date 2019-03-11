Россия обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-11T15:58:20+03:00

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Москва обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами, которых в России насчитывается около 1,5 тысячи. Соответствующие заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

«Хотелось бы немножко сказать о нашей международной работе. Надо сказать, что мы систему замораживания (активов) лиц, которые находятся в нашем списке террористов, сегодня внедрили в 12 странах. То есть, мы обменялись взаимными списками. Где-то около 1,5 тысячи лиц сегодня мы отдали центральноазиатским странам, Франции и так далее» - сообщил глава ведомства.

Чиханчин отметил, что ряд проектов Росфинмониторинга стали международными. Так он привел в пример противодействие финансированию ИГ*. По его словам, «сегодня 40 стран объединились вокруг нашего проекта на международной площадке».

В прошлом году руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков сообщил, 9 тысяч граждан государств Содружества Независимых Государств находятся в международном розыске за причастность к террористической деятельности и экстремизму.

ИСТОЧНИК KP.RU