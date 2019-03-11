«Не все для благих целей»: глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании НКО
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отслеживает порядка 80 млрд рублей иностранного финансирования, которое продолжает получать Российские некоммерческие организации (НКО), и не все средства поступают «для благих целей». Соответствующие заявление сделал глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не всё для благих целей. Где-то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», - сказал Чиханчин.
По словам главы Росфинмониторинга, средства поступают из иностранных источников, «, в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности». Он подчеркнул, что его ведомство «плотно работает» вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) по каждому такому источнику.
На встрече Чиханчин также доложил Путину о борьбе с черным налом. Он сообщил, что теневой оборот наличных все равно присутствует. Однако Росфинмониторинг совместно с Центральным банком и правоохранительными органами работают в борьбе с реализацией налички без инкассации.
Он рассказал и о контроле за выполнением гособоронзаказа. По его словам, количество фиктивных организаций, участвующих в его выполнении, снизилось почти на четверть.
ИСТОЧНИК KP.RU