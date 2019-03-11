Путину доложили о главных потребителях "черного нала"

В день обысков в торговом центре "Москва" и на рынке "Садовод" глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о борьбе с черным налом.

- Хотелось бы отметить, что теневой оборот наличных все равно присутствует, и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности в торговый сектор, - заявил он. - Большие магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении. Основным потребителем остаётся в первую очередь строительный сектор.

Глава финансовой разведки рассказал президенту о результатах работы за последние несколько лет. Например, о том, как изменился подход к розыску конечных бенефициаров схем по выводу их страны денег.

- Нам удалось поднять показатели очень серьезно, - доложил Чиханчин. - Мы увеличили количество организаций, которые попали в нашу зону мониторинга, их на сегодняшний день более двух миллионов.

- С 2013 года в шесть раз возрос возврат государству? - изучил график Путин.

- Да, именно по легализации, это только связано с легализацией, - подтвердил "финансист".

- Было ваше поручение поработать по фирмам-однодневкам, и здесь как раз график показывает, что совместно с налоговыми органами, правоохранительными органами идет сокращение до 500 тысяч в год. То есть мы вычищаем базу налоговой службы. Это очень серьезно. Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег порядка 245 миллиардов рублей.

- «Средства, выводимые в офшоры» – это прибыль или это какие-то манипуляции? - уточнил Путин следующую графу.

- В большей степени это все-таки манипуляции, попытка вывезти туда, завезти их уже под другое окрашенными деньгами, то есть какие-то игры, уход временно из оборота, то есть уход от налогов. Но снижение идет очень сильное.

- Да, в два раза по сравнению с 2016 годом, - похвалил президент.

Чиханчин рассказал о контроле за выполнением гособоронзаказа - количество фиктивных организаций, участвующих в его выполнении, снизилось почти на четверть.

- Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо, - поручил Путин.

- Сработали по топливно-энергетическому комплексу Северного Кавказа, тоже в общей сложности где-то порядка 13 миллиардов рублей, - доложил Чиханчин, косвенно затронув и "дело Арашукова".

- Доначислили эти 13 миллиардов? - уточнил президент.

- И уже даже часть взыскали, - подтвердил глава "Росфинмониторинга". - Хотел бы несколько слов сказать по НКО, продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где-то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем, мы пытаемся понять…

- 80 миллиардов поступило из иностранных источников? - удивился президент.

- Из-за рубежа, да. Из иностранных, в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности. Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, – это система образования, то есть учебные заведения и прочее. Тут есть картинка по субъектам, показали, какие регионы сегодня наиболее подвержены приходу денежных средств.

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20 трлн рублей - объем теневой экономики страны

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