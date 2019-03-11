Американские ученые усмотрели пользу от стресса

СЕГОДНЯ 17:51 2019-03-11T17:51:29+03:00

Оказывается, когда мы нервничаем, в кишечнике вырабатываются антитела, которые борются с воспалениями

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Стресс, безусловно вреден, но есть в нем и свои плюсы. О них не так давно заявили исследователи из-за океана. Американские специалисты поделились своей теорией: во время стресса клетки слизистой кишечника вырабатывают антитела, которые противостоят различным воспалениям. Проще говоря, укрепляется иммунитет.

Вывод подтвержден опытами, которые ставили на лабораторных мышах. Теперь ученые ломают голову, где может пригодиться их открытие, чтобы направить его на сохранение здоровья человечества.

Не исключено, что данные знания смогут применять при лечении воспалительных заболеваний, пишет Утро.ру.

Ранее исследователи из Американской академии неврологии установили новую опасность, которую несет в себе газировка. Употребление шипучих напитков может усилить тяжесть симптомов рассеянного склероза – аутоиммунного заболевания, которое негативно воздействует на центральную нервную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU