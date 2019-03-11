2019-03-11T17:51:29+03:00
Здоровье

Американские ученые усмотрели пользу от стресса

Оказывается, когда мы нервничаем, в кишечнике вырабатываются антитела, которые борются с воспалениями
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Стресс оказался неожиданно полезным для организмаСтресс оказался неожиданно полезным для организмаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Стресс, безусловно вреден, но есть в нем и свои плюсы. О них не так давно заявили исследователи из-за океана. Американские специалисты поделились своей теорией: во время стресса клетки слизистой кишечника вырабатывают антитела, которые противостоят различным воспалениям. Проще говоря, укрепляется иммунитет.

Вывод подтвержден опытами, которые ставили на лабораторных мышах. Теперь ученые ломают голову, где может пригодиться их открытие, чтобы направить его на сохранение здоровья человечества.

Не исключено, что данные знания смогут применять при лечении воспалительных заболеваний, пишет Утро.ру.

Ранее исследователи из Американской академии неврологии установили новую опасность, которую несет в себе газировка. Употребление шипучих напитков может усилить тяжесть симптомов рассеянного склероза – аутоиммунного заболевания, которое негативно воздействует на центральную нервную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ввели санкции против российско-венесуэльского "Еврофинанс Моснарбанка"
Депутат Госдумы предложил изымать авто у пьяных водителей
Дания собирается запретить иностранное финансирование мечетей
Трамп рассказал, почему назвал главу Apple Тимом Эпплом
Путин отметил снижение объема вывода средств из РФ в офшоры
Латвия возвела 93-километровый забор на границе с Россией
В австралийском зоопарке родились исчезающие красные панды
Экс-глава банка «Открытие» заочно арестован по делу о растрате
Итальянский певец Аль Бано попал в "черный" список Минкульта Украины
Онкохирурги начнут применять новую методику для удаления рака легких
Родные погибших в авиакатастрофе россиян отправятся в Эфиопию 14 марта
«Не все для благих целей»: глава Росфинмониторинга рассказал о финансировании НКО
Следователи подтвердили версию о самоубийстве вокалиста Prodigy
Первичный осмотр не выявил бомбу на борту самолета "Уральских авиалиний"
ЕС примет решение о дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX 8 после консультаций с США
Россия обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами